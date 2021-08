Don't Look Up: Netflix svela la data d'uscita del film con DiCaprio e Jennifer Lawrence

Netflix ha comunicato la data di uscita di Don't Look Up, il nuovo film del regista di Vice, Adam McKay. La pellicola arriverà sulla piattaforma il 24 Dicembre, e in alcuni cinema il 10 Dicembre. Il film vede come protagonisti Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, che secondo alcune voci ci ha messo 5 mesi a dire di sì a McKay.

Don't Look Up parla di due astronomi di basso livello, DiCaprio e la Lawrence, che fanno un tour per cercare di avvertire il mondo che una cometa sta per distruggere la Terra. Dalla sinossi sembrerebbe un film molto attuale, in cui McKay parla dell'incapacità delle persone di credere a ciò che dicono gli esperti in materia di scienza. Un po' quello che si è verificato nel periodo della pandemia.

In verità inizialmente il regista ha ammesso che avrebbe voluto incentrare il film sul cambiamento climatico, e come la gente non si renda conto di ciò che sta accadendo. Tuttavia, quando è arrivato il covid-19, la direzione è cambiata. "È così che è iniziato," ha detto McKay parlando della volontà di incentrare l'opera sulla situazione climatica. "Ma poi è arrivata la pandemia. Ciò che ha fatto è stato far emergere ciò di cui parla veramente il film, ovvero il modo in cui comunichiamo tra di noi. Non possiamo nemmeno più parlarci. Non possiamo nemmeno andare d'accordo. Quindi si tratta del cambiamento climatico, ma alla radice si tratta di cosa Internet, i cellulari, e il mondo moderno hanno fatto al modo in cui comunichiamo."

Una premessa interessante, che rende Don't Look Up un film da non perdersi. Insieme alla Lawrence e a DiCaprio, ci sarà un cast molto nutrito. Accanto a loro vedremo infatti Jonah Hill, Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi, Cate Blanchett, Meryl Street, Himesh Patel, Matthew Perry, Chris Evans, Tomer Sisley, Melanie Lynskey, Gina Gershon, Michael Chiklis, e Paul Guilfoyle.

Se siete curiosi di vedere qualcosa in più sul film, nel mese di Gennaio sono state pubblicate delle foto dal set di Don't Look Up!