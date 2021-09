Don't Look Up, Netflix rilascia una nuova clip: Meryl Streep è il Presidente degli USA!

Nel corso del TUDUM sono state rivelate molte succose novità in arrivo su Netflix e tra nuove produzioni e vecchie conoscenze, il catalogo della celebre piattaforma streaming si fa sempre più ricco. Tra i titoli più attesi naturalmente vi è Don't Look Up, la nuova pellicola di Adam McKay con protagonisti Leonardo di Caprio e Jennifer Lawrence.

Come visto nel primo trailer di Don't Look Up, i due sono una coppia di astronomi che ha il compito di rivelare al mondo un'imminente minaccia. Un meteorite è in rotta di collisione con la terra e potrebbe distruggere il nostro pianeta in meno di sei mesi.

Nel corso dell'evento targato Netflix, Jennifer Lawrence ha chiesto al regista Adam McKay cosa farebbe se un gigantesco meterorite stesse per impattare con la Terra mettendo fine alla sua vita e lui senza batter ciglio ha detto che mangerebbe in veranda un bel panino con bistecca e formaggio, e mentre fuma una sigaretta, si godrebbe il catastrofico spettacolo. A differenza sua invece, la Lawrence negherebbe l'evidenza tentando di pensarci il meno possibile e abbandonandosi alla spiritualità.

Nelle nuove immagini di Don't Look Up rilasciate nel corso del TUDUM, vediamo i due astronomi che tentano di avvisare il Presidente degli Stati Uniti interpretato Meryl Streep e il suo staff dell'incredibile catastrofe che sta per avvenire ma i due non sembrano essere presi troppo sul serio.

Don't Look Up arriva su Netflix il prossimo 24 dicembre. Voi vedrete questa pellicola con Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.