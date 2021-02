Don't Look Up, Mark Rylance e Michael Chiklis nel cast del film con Leonardo DiCaprio

Il premio Oscar Mark Rylance e Michael Chiklis sono gli ultimi nomi ad aggiungersi ufficialmente allo stellare cast dell'ultimo film di Adam McKay, Don't Look Up. Il film è attualmente in lavorazione, con McKay che si occupa della scrittura, della regia e della co-produzione insieme a Kevin Messick con Hyperobject Industries.

Don't Look Up racconta la storia di due astronomi di basso livello che s'imbarcano in un tour mediatico per avvertire l'umanità dell'arrivo di un asteroide che distruggerà la Terra.

Mark Rylance torna a lavorare con Netflix dopo aver partecipato a Il processo ai Chicago 7, diretto da Aaron Sorkin e nominato al miglior cast ai SAG.



Michael Chiklis, conosciuto soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie The Shield, e di recente è tornato in tv nella serie di CBS All Access, Coyote.

Il cast del film è piuttosto numeroso e comprende star del calibro di Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rob Morgan, Cate Blanchett, Chris Evans, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley.

Adam McKay è noto soprattutto per il successo de La grande scommessa, film grazie al quale vinse l'Oscar alla miglior sceneggiatura non originale e ottenne una candidatura come miglior regista.

Altri titoli che hanno segnato la sua carriera sono il dittico Anchorman, Fratellastri a 40 anni e Vice - L'uomo nell'ombra, con protagonista Christian Bale nel ruolo di Dick Cheney.



