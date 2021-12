Don't Look Up, Leonardo DiCaprio si è tuffato in un lago ghiacciato per salvare due cani

È uscito nelle sale da pochi giorni Don't Look Up, il nuovo film satirico e apocalittico di Adam McKay - già regista de La Grande Scommessa e Vice - con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence assiema a un cast stellare. Sul set, Leo si è dato a un atto piuttosto eroico per salvare i suoi cani dall'ipotermia.

Sappiamo quanto Leonardo DiCaprio sia un interprete intenso e sul set del nuovo film di Adam McKay non stato è da meno. Ma al di là dell’interpretazione. l'attore premio Oscar si è seduto per una tavola rotonda per Entertainment Weekly, insieme al resto dei suoi colleghi, e ha rivelato come si sia buttato in un lago ghiacciato per salvare i suoi due cani.

DiCaprio aveva due Husky, entrambi cani da salvataggio, che ha portato sul set e che McKay descrive come "tornado assoluti". A quanto raccontano gli attori, i cani erano così incontrollabili che il co-protagonista Jonah Hill, compagno di stanza di DiCaprio durante le riprese, gli avrebbe inviato le foto di ciò che i cani avevano fatto ai mobili mentre lui non c’era.

Alla fine, uno dei cani, stando a quanto racconta DiCaprio, è caduto in un lago ghiacciato. "E poi sono entrato io", ha detto DiCaprio. Jennifer Lawrence l’ha quindi interrotto, ricordandogli quanto successo dopo: "Non appena ha spinto un cane fuori dallo stagno, l'altro è saltato dentro". L'attore ha continuato dicendo che alla fine l'uomo e i cani sono finiti tutti nel lago, con i cani che si leccavano a vicenda.

Divertente il fatto che uno dei film più famosi nei primi anni di carriera di DiCaprio (Titanic) e quello che poi gli ha fatto guadagnare l’Oscar (The Revenant) coinvolgano entrambi scene nel ghiaccio e nell’acqua sotto zero. Un sacco di altre storie di sul dipingono un'immagine pazzesca di alcuni degli avvenimenti dietro le quinte, dalla Lawrence che si sballa per recitare una scena in cui lei è - come dire - effettivamente sballata, a DiCaprio che ha riscritto quindici volte questo monologo di Don’t Look Up. Ma così come quelle pronunciate da pubblico e dagli esperti di settore, il film guadagna elogi e critiche in egual misura anche dagli attori, con DiCaprio che ha criticato una scena di nudo con Meryl Streep in Don’t Look Up.

Proprio qualche settimana fa McKay aveva discusso di come DiCaprio avesse preso la scena di nudo che coinvolgeva la co-protagonista Meryl Streep. “Lei è senza paura. Ma sai chi ha avuto un problema con la scena? Leo [DiCaprio]", ha detto McKay. “Leo vede Meryl semplicemente come una regina del cinema… anche se forse la regalità non è un complimento … ma come una figura così speciale nella storia del cinema. Non gli piaceva vederla con il tatuaggio nella parte bassa della schiena, camminare per un secondo nuda. Mi ha detto qualcosa del tipo: 'Hai davvero bisogno di mostrarlo?' E io ero tipo: 'È il presidente Orlean; non è Meryl Streep.' Ma non batté ciglio”. Voi cosa pensate del film, se l’avete visto? Ditecelo nei commenti!