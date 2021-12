Don't Look Up, Leonardo DiCaprio ha riscritto un monologo 15 volte: 'Quante risate!'

Le prime recensioni di Don't Look Up sono state largamente positive sia nei confronti del nuovo film Netflix, in arrivo in streaming alla vigilia di Natale, sia verso la performance di Leonardo DiCaprio. La star, a quanto pare, ha contribuito anche alla scrittura di una scena, che a detta dello stesso Adam McKay è la più divertente.

Il regista di Don't Look Up ne ha parlato recentemente a Vanity Fair, e nella scena in questione il personaggio interpretato da DiCaprio ha un crollo nervoso in diretta televisiva. A quanto pare, prima di firmare, l'attore di Revenant aveva chiesto a McKay di includere un monologo nella sceneggiatura, qualcosa di simile al famoso discorso "Sono inca***to nero" di Quinto potere.

"Ehi, i monologhi sono difficili" ricorda di avergli spiegato il regista. "Sono come gli assoli di batteria, erano fantastici negli anni '70 ma adesso..."

Leonardo DiCaprio ha proposto così di alleggerire il monologo con qualche frase per far ridere il pubblico, e così insieme a Adam McKay ha riscritto la scena per 15 volte, fino a ottenere il risultato sperato. "Penso sia stata la risata più grossa che mi sono fatto col film quando l'ho rivisto" ha concluso il regista.

Per rendere più realistiche alcune scene, Jennifer Lawrence ha fumato marijuana durante le riprese di Dpn't Look Up. Nel film la star di Hunger Games è una scienziata che insieme al collega interpretato da DiCaprio prova a mettere in guardia il mondo sull'imminente arrivo di una meteora potenzialmente letale per il pianeta.