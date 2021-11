Don't Look Up: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet nella nuova foto

Don't Look Up è senza dubbio uno dei progetti più ambiziosi della prossima stagione cinematografica targata Netflix: il film di Adam McKay prende vita forte di un cast di altissimo livello, come non manca di ricordarci l'ultima foto rilasciata in queste ore, pronta a mostrarci alcuni dei nomi che faranno parte del progetto.

Mentre l'ultima clip di Don't Look Up ci aveva mostrato Meryl Streep nei panni di un'inedita Presidente degli Stati Uniti, dunque, la foto pubblicata poco fa dalla produzione ci permette di dare un nuovo sguardo ai personaggi interpretati da Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet.

Don't Look Up, vi ricordiamo, narrerà la storia di due brillanti ma poco conosciuti astronomi accortisi della presenza di un asteroide che minaccia di impattare con la Terra di lì a qualche mese: i nostri cercheranno in ogni modo di avvertire il mondo della minaccia che incombe sul nostro pianeta, trovando ovviamente non poche difficoltà nel tentativo di diffondere il loro messaggio.

Il cast del film di Adam McKay, come dicevamo, è decisamente degno di nota: al fianco dei già citati DiCaprio, Lawrence, Streep e Chalamet troveremo infatti nomi come quelli di Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Chris Evans e Matthew Perry. Nella foto di Don't Look Up rilasciata alcuni giorni fa, intanto, abbiamo potuto osservare più da vicino il personaggio di Timothée Chalamet.