Don't Look Up, Jennifer Lawrence svela alcuni incidenti sul set!

Impegnata nella promozione del suo nuovo film, Fidanzata in affitto, l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence ha partecipato a Hot Ones e ha parlato di alcuni lavori del passato, concentrandosi anche su Don't Look Up, girato al fianco di Leonardo DiCaprio e con la regia di Adam McKay. Lawrence ha raccontato alcune disavventure del set.

Il conduttore Sean Evans ha chiesto a Lawrence cosa fosse più angosciante per lei: perdere un dente, ingoiare l'anello al naso o essere colpita in faccia con un vetro.



L'attrice ha scelto la prima opzione, facendo riferimento proprio al film di Adam McKay, che nel 2022 disse di essere scioccato per le critiche a Don't Look Up:"Entrambi riguardano Leonardo DiCaprio, il che è semplicemente imbarazzante. Non vorresti sputare qualcosa che è stato appena sniffato dalle narici nasali e Leo disse 'È quello? Cos'è quello?' Ed io 'È il mio anello al naso'. È stato imbarazzante, ma davvero, non era soltanto un dente. Poiché ho le faccette, mi mancava un'intera sezione. Era nel periodo del COVID, quindi non potevo andare dal dentista, quindi ho dovuto fare Don't Look Up con solo un buco in bocca. Meryl Streep, Jonah Hill, Leonardo DiCaprio, proprio tutti. Quindi immagino che ti direi il dente mancante".



In Fidanzata in affitto, Lawrence intepreta Maddie, una donna che risponde ad un annuncio su Craiglist pubblicato da una madre alla ricerca di una persona che esca con suo figlio Percy prima che inizi a frequentare il college.



