Don't Look Up guadagna una posizione: secondo tra i film più visti di sempre su Netflix

Sin da quando è uscito su Netflix, è stato subito chiaro: Don't Look Up è un film da record. L'ultima opera di Adam McKay ha infatti ottenuto il più alto numero di visualizzazioni settimanali per un prodotto della piattaforma, e si è collocato al terzo posto tra i film più visti di sempre su Netflix. Sembra però che abbia guadagnato una posizione.

Don't Look Up ha infatti scalato la classifica superando il secondo film più visto di sempre: Bird Box. Infatti con le 58,2 milioni di ore visualizzate a livello globale che si sono aggiunte nella settimana dal 2 al 9 Gennaio, le totali hanno raggiunto il numero di 321.520.000. Una cifra incredibile se si considera che il debutto del film di McKay sulla piattaforma è avvenuto il 24 Dicembre. Bird Box, invece, è rimasto indietro e si è spostato dunque al terzo posto con 282.020.000 ore visualizzate. Al primo, invece, resta solidamente Red Notice, con 364.020.000 ore. Attenzione, perché Don't Look Up ha ancora un po' di tempo per superarlo!

Infatti, per chi non lo sapesse, queste metriche sono calcolate in base alle ore guardate nei primi 28 giorni di un titolo sulla piattaforma. Si tratta generalmente del periodo in cui viene raccolta e registrata la grande maggioranza delle ore di visualizzazione.

Secondo voi il film con DiCaprio e Lawrence merita tutta questa attenzione? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo alcuni motivi per cui secondo noi Don't Look Up ha avuto successo.