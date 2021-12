Don't Look Up: La critica lo stronca su Rotten Tomatoes, ma il pubblico lo difende

Se nelle prime reazioni della critica a Don't Look Up erano stati registrati per lo più elogi, oggi, alla luce dell'aggregatore di recensioni di Rotten Tomatoes, possiamo dire che la nuova fatica di Adam McKay sia stata globalmente mal digerita dalla stampa specializzata, nonostante un generale apprezzamento da parte del pubblico.

Infatti, il "tomatometer" di Rotten Tomatoes segna un indice di gradimento pari solamente al 55%, per quanto riguarda la critica, mentre il punteggio del pubblico segna un decisamente più positivo 77%. Tra le critiche più frequenti dei recensori, emerge quella secondo cui il messaggio del film sia esposto in maniera eccessivamente didascalica. Per l'esattezza, Don't Look Up è una commedia satirica che tratta di come nel nostro mondo gli esperti vengano ignorati a favore di più comode bugie. In particolare, i protagonisti sono due astronomi interpretati da Jennifer Lawrence e Leonardo di Caprio, che scoprono dell'imminente collisione tra una cometa orbitante nel Sistema Solare e la Terra. Perciò, tentano d'informare l'opinione pubblica il prima possibile, ma che si tratti di politici senza scrupoli legati ai loro interessi o di un generale disinteresse delle persone per la faccenda, non riescono ad essere presi sul serio. Allora, decidono di tentare loro stessi di informare il pubblico iniziando una comunicazione attraverso i media più diretti, come i canali di news 24 ore o i social media.

Infine, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Don't Look Up e vi ricordiamo che il film è attualmente disponibile su Netflix.