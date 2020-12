Don't Look Up, Chris Evans si aggiunge al cast all-star del film Netflix di Adam McKay

A quanto pare anche l'amatissimo Chris Evans (Captain America, Avengers: Endgame) si è ufficialmente unito al cast dell'atteso Don't Look Up, film originale targato Netflix e scritto e diretto da Adam McKay (La grande scommessa, Vice) con un ensamble all-star capitanato da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

È infatti Deadline a confermare l'ultimo ingresso importante in un progetto già ricco di nomi altisonanti come Cate Blanchett, Maryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Matthew Perry e Ariana Grande. La storia del film segue "un gruppo di astronomi di basso livello che si imbarcano in un tour mediatico per avvertire l'umanità dell'arrivo di un asteroide che distruggerà la Terra". Non si hanno notizie sul ruolo che ricoprirà Evans.



Secondo quanto riportato precedentemente dal The Hollywood Reporter, il budget del film è di 75 milioni di dollari, cifra però smentita da Indiwire successivamente, che ha citato una fonte vicina a Netflix. Dati i nomi coinvolti, l'investimento potrebbe infatti essere molto più cospicuo, anche se il numero ridotto di effetti speciali non dovrebbe farlo lievitare consideravolmente.



"Sono entusiasta di girare questo film con Jennifer Lawrence" ha dichiarato qualche mese fa Adam McKay. "E il fatto che Netflix veda questo film come una commedia di portata mondiale alza l'asticella per me e il mio team in modo emozionante e motivante."



Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale.