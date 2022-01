Don't Look Up, un cast stellare: chi è la star più pagata?

Il successo di Don't Look Up, film arrivato a Dicembre su Netflix, è dato sicuramente da diversi elementi: un grande regista come McKay, un tema attualissimo e un cast stellare. In particolare quest'ultimo elemento destò subito l'attenzione di tutti quando sapevamo ancora poco del film. Ma qual è stata la star più pagata? Scopritelo con noi.

Come sappiamo, tra i vari attori apparsi nel film, ci sono i due protagonisti, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence e poi gli altri, tra cui Rob Morgan, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Tyler Perry, Mark Rylance, Ariana Grande e Timothée Chalamet. In aggiunta a questi nomi sicuramente non molti avranno notato il cameo di Chris Evans in Don't Look Up, che vediamo in una veste quasi irriconoscibile in un solo momento della pellicola.

É chiaro che, considerando il calibro degli attori che hanno partecipato al film, il budget messo loro a disposizione doveva essere altissimo. Secondo quanto dichiarato da Netflix all'inizio dei lavori, infatti, sono stati distribuiti 75 milioni di dollari tra i protagonisti. Una cifra che, secondo molti, sarebbe cresciuta in modo consistente nel tempo, riuscendo a garantire una paga all'altezza della loro fama a tutti i professionisti, ovviamente proporzionata alla presenza nel film di ciascuno di loro. Infatti, se la cifra fosse rimasta davvero ferma a 75, bisogna che considerare che di questi, 55 sono già stati destinati a DiCaprio e Lawrence, e sarebbe impensabile che per gli altri ne siano rimasti solo 20.

Ovviamente Netflix non ha reso noti gli stipendi di tutti gli attori che abbiamo visto nel film di McKay, ma ci ha fatto sapere quanto hanno guadagnato i due protagonisti principali. Da quanto dichiarato DiCaprio avrebbe ottenuto ben 30 milioni di dollari per la sua parte, e la collega 25 milioni. Una disparità commentata dalla stessa Jennifer Lawrence. Proprio questi 5 milioni di differenza tra i due rendono DiCaprio l'attore più pagato di Don't Look Up. Una notizia che sicuramente non ci stupisce considerando il calibro dell'interprete e il suo ruolo nel film.