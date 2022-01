Don't Look Up arriverà agli Oscar 2022? Parliamone

Tra gli attori favoriti agli Oscar 2022 e i possibili candidati come Miglior Film c'è probabilmente un titolo targato Netflix che quest'anno ha fatto molto parlare: Don't Look Up. La pellicola di Adam McKay ha diviso molto il pubblico, al punto da portare molti a chiedersi: andrà agli Oscar?

Con grande probabilità la risposta è sì. Infatti il film è presente in tutte le teorie sulle eventuali candidature, e l'impegno messo dal colosso dello streaming dietro alla sua produzione sembra far pensare che l'intenzione di arrivare fin lì ci fosse dall'inizio. Infatti Don't Look Up ha potuto contare su un budget di 75 milioni, e ha nel suo cast attori di altissimo livello, come Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep (tra i tanti).

Inoltre il regista, McKay, ha sicuramente una certa familiarità con il premio. Infatti ha partecipato agli Oscar per due edizioni, con Vice e La Grande Scommessa, e grazie al secondo ha vinto il premio per la Miglior Sceneggiatura non Originale. E proprio la categoria Miglior Sceneggiatura potrebbe riservare grandi cose al suo Don't Look Up, che sicuramente è un titolo che si distingue da tutti gli altri per originalità, ma anche per la grande capacità di McKay di cogliere la realtà in cui viviamo e portarla sullo schermo.

Don't Look Up è un film che non può essere ignorato, e non lo sarà neanche dalla stagione dei premi. Staremo a vedere cosa succederà. Voi cosa ne pensate?