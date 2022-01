Don't Look Up, ecco da quanti anni DiCaprio non veniva bocciato da Rotten Tomatoes

Leonardo DiCaprio non è uno abituato a fallire: la star di Revenant e The Wolf of Wall Street è solita portare a casa recensioni entusiaste per i suoi lavori, ma si sa, un passo falso capita a tutti. Il nostro Leo, ad esempio, sembrerebbe aver messo un piede in fallo con il suo ultimo film, Don't Look Up.

Il film di Adam McKay ha infatti ricevuto recensioni piuttosto negative su Rotten Tomatoes, ottenendo un poco invidiabile 55% da parte dei critici (con gli spettatori che, invece, sono risultati decisamente più benevoli): un risultato che rischia di rovinare l'incredibile striscia vincente di DiCaprio, che non registrava una bocciatura sul noto aggregatore di recensioni da circa 10 anni.

L'ultimo film con Leonardo DiCaprio a venir bocciato dai recensori di Rotten Tomatoes era stato infatti Il Grande Gatsby, film del 2013 di Baz Luhrmann tratto dal noto romanzo di Francis Scott Fitzgerald: in quel caso il nostro riuscì a fare anche peggio, beccandosi un poco invidiabile 48% da parte della critica che, nonostante il successo commerciale, non tardò a giudicare piuttosto severamente la trasposizione firmata dal regista di Moulin Rouge.

Siamo sicuri, comunque, che DiCaprio non tarderà ad alzare nuovamente la sua media: e voi, cosa ne pensate? Credete che effettivamente l'ultima performance del buon Leo meriti un giudizio così severo? Fatecelo sapere nei commenti! Proprio Leonardo DiCaprio, intanto, ci ha spiegato Don't Look Up in una nuova featurette.