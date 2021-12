Don't Look Up, Adam McKay sul film:'Nasce dal terrore climatico'

Adam McKay, regista di Don't Look Up, ha dichiarato che il suo ultimo film nasce dal 'puro terrore' nei confronti della crisi climatica. Il regista ha diretto un cast pieno zeppo di star per raccontare una storia ironica e pungente, proprio com'è nel suo stile. Ecco le sue parole sul film con Leonardo DiCaprio e Meryl Streep.

In una conversazione con il collega Joe Wright su Variety, Adam McKay ha dichiarato:"Tutto è nato da dove provengono molte idee buone, il che è un vero terrore; è stato costruito in 10/12 anni, nei quali la crisi climatica e tutto ciò che ho imparato a riguardo è sempre peggio. Un mio amico, David Sirota, ci ha scherzato sopra, dicendo che una cometa sta per colpire la Terra e non importa. Non sapevo che una pandemia da una volta ogni 200 anni si stesse dirigendo verso di noi". Tra i membri del cast, Meryl Streep ha dichiarato di aver dimenticato come recitare mentre era sul set.



Le riprese di Don't Look Up si sono svolte proprio in piena pandemia e ci sono stati dei momenti, secondo quanto dichiarato da McKay, in cui il film rispecchiava ciò che stava accadendo nel mondo reale, sebbene il regista ritenga che si trattasse di qualcosa di più della crisi sanitaria globale.



"Credo sia stato davvero strano perché hai visto il film e conosci la premessa, e molto è come il COVID. Ogni tre giorni ricevo messaggi dal nostro cast o dalla troupe che dicono 'Oh, mio Dio, questa scena del film è appena accaduta'. C'è stato un momento in cui ho detto 'Dobbiamo fare questo film?'. Ho preso in mano la sceneggiatura e mi sono reso conto di leggerla in un modo differente. Il film non ha mai parlato di COVID; si trattava solo di come abbiamo distorto e sfruttato i mezzi con cui ci parliamo e comunichiamo. Si trattava sempre di social media, carrierismo e avidità".



