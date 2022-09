Don't Look Up, Adam McKay dona 4 milioni al Climate Emergency Fund: 'Basta piccoli passi'

Il messaggio ambientalista di Don't Look Up, tra covid e cambiamento climatico, era così palese da risultare quasi urlato: a conferma delle intenzioni di Adam McKay ci sono proprio gli ultimi gesti del regista, che in queste ore ha deciso di donare ben 4 milioni di dollari al Climate Emergency Fund.

Mentre le situazioni descritte in Don't Look Up diventano realtà in più di un'occasione, McKay ha infatti reso pubblica la sua generosissima donazione al fondo aperto nel 2019 e che ha come principale obbiettivo, com'è facile immaginare, quello di fare informazione sul cambiamento climatico e aiutare a combatterlo.

"Il Climate Emergency Fund è unico per il suo impegno nell'attivismo civile, non violento e di disturbo. È finito il tempo della gentilezza, è finito il tempo dei piccoli passi. Sono fiero di supportare i loro sforzi e di invitare altri ad imitarmi nel fare tutto ciò che possiamo per arrestare il rapido peggioramento degli effetti della crisi climatica" sono state le parole del regista.

Una dimostrazione di coerenza tutt'altro che scontata, in una Hollywood che si è spesso riempita la bocca di belle parole senza poi passare ai fatti. Chissà che altri non possano seguire il buon Adam! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Don't Look Up.