Don't Look Up, 5 motivi per cui il film di Adam McKay è dannatamente geniale

Mentre Don't Look Up macina record su Netflix, il web continua a discutere sull'effettiva qualità del prodotto, tra chi lo ha amato e chi invece lo ha quasi disprezzato. Noi però vogliamo raccontarvi perché siamo tra i primi, e lo riteniamo un film geniale.

La feroce satira sociale realizzata da Adam McKay è approdata l'8 dicembre sul grande schermo e il 24 dicembre su Netflix, lasciando tutto il tempo agli spettatori di discutere sui meriti e i difetti della pellicola.

Provvisto di un cast a dir poco stellare, che vede protagonisti tra gli altri Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timotheé Chalamet e Cate Blanchett, il film è un inusuale disaster movie in cui il focus è indirizzato principalmente sull'aspetto sociale dell'imminente pericolo che rischia di annientare la Terra.

E c'è chi ha amato il realismo di McKay che non fa sconti a nessuno, ovviamente abbinato sempre al suo caratteristico senso dell'umorismo, e chi invece non lo ha ritenuto affatto di intrattenimento. E dire che persino gli esperti del clima hanno elogiato Dont Look Up!

E un più tendenti a questo parere siamo anche noi nel nostro video su Everyeye Plus (che potete vedere anche in calce alla notizia), dove troverete cinque ragioni per cui riteniamo Don't Look Up un film geniale.

E voi, invece, che ne pensate di Don't Look Up? Fateci sapere nei commenti.