Don't Breathe 2: Stephen Lang annuncia la fine delle riprese del sequel

Dai suoi canali sui social, Stephen Lang ha annunciato di aver terminato la fine delle sue riprese sul set di Don't Breathe 2, sequel dell'horror diretto da Fede Alvarez nel 2016 e uscito nelle nostre sale con il titolo di Man in the Dark. Con un nuovo regista al timone dell'operazione, il film dovrebbe approdare nelle sale l'anno prossimo.

L'attore, nel commentare la fine delle sue riprese, ha postato anche un'immagine in cui possiamo vedere del materiale merchandise legato alla produzione e che mostra anche il suo personaggio e il logo della pellicola. "Ho concluso le riprese! Sono state davvero incredibili. Grazie Belgrado. Tutti i protocolli sanitari e di sicurezza sono stati osservati alla lettera. Bel lavoro da parte di tutti".

Il primo Don't Breathe, Man in the Dark appunto, uscì un po' in sordina salvo poi diventare lentamente una hit al box-office e conquistare anche l'apprezzamento della critica; scritta dallo stesso Fede Alvarez insieme a Rodo Sayagues, la pellicola fu prodotto da Sam Raimi e Rob Tapert. Raimi aveva già prodotto ad Alvarez il remake de La Casa uscito nel 2013. Il film seguiva tre amici che facevano irruzione nella casa di un uomo non vedente con la speranza di rubare qualche soldo facile salvo poi ritrovarsi in una lotta per la sopravvivenza visto che l'uomo li intrappola dentro e inizia a ucciderli uno alla volta.

Alla regia di questo secondo capitolo c'è Rodo Sayagues, proprio il co-sceneggiatore del primo capitolo, al suo esordio dietro la macchina da presa. Il sequel vede ancora una volta la firma del duo Sayagues e Alvarez in sede di sceneggiatura. Al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama del sequel, anche se è certo che sarà ambientato qualche anno dopo gli avvenimenti del primo capitolo.

