Don't Breathe 2: nuovi dettagli sul sequel dell'horror con Stephen Lang

Con le riprese terminate da qualche settimana, può finalmente iniziare il lavoro di post-produzione di Don't Breathe 2, il sequel dell'horror con Stephen Lang prodotto da Sam Raimi che arrivò sul mercato italiano con il titolo di Man in the Dark. Adesso, con un nuovo regista al timone dell'operazione, il film dovrebbe approdare nelle sale nel 2021.

Intervistato nel corso del suo tour promozionale del suo nuovo libro per bambini, The Wheatfield, Stephen Lang ha potuto aggiornare con maggiori dettagli circa il sequel dell'atteso horror: "E' un ruolo estremamente isolato. Ho passato molto tempo solo con me stesso, e questo credo che in un certo senso, in una sorta di fascino perverso, abbia giocato un ruolo determinante nel modo in cui lo interpreto".

L'attore ha comunque assicurato che il pubblico rimarrà entusiasta del nuovo capitolo: "Non ho mai finito una scena con la sensazione che avessi dimenticato qualcosa da approfondire. Abbiamo lavorato davvero con l'intenzione di raggiungere tutto quello che potevamo. E' molto legato al primo film, ma in tanti modi è anche e molto una cosa a se stante".

Il primo Don't Breathe, Man in the Dark appunto, uscì un po' in sordina salvo poi diventare lentamente una hit al box-office e conquistare anche l'apprezzamento della critica; scritta dallo stesso Fede Alvarez insieme a Rodo Sayagues, la pellicola fu prodotta da Sam Raimi e Rob Tapert. Raimi aveva già prodotto ad Alvarez il remake de La Casa uscito nel 2013. Il film seguiva tre amici che facevano irruzione nella casa di un uomo non vedente con la speranza di rubare qualche soldo facile salvo poi ritrovarsi in una lotta per la sopravvivenza visto che l'uomo li intrappola dentro e inizia a ucciderli uno alla volta.

Alla regia di questo secondo capitolo c'è Rodo Sayagues, proprio il co-sceneggiatore del primo capitolo, al suo esordio dietro la macchina da presa. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Man in the Dark.