Don't Breathe 2, prima immagine ufficiale con Stephen Lang: ecco la data d'uscita

È grazie a USA Today che possiamo mostrarvi la prima immagine ufficiale dell'annunciato e atteso Don't Breathe 2, sequel ufficiale di Man in the Dark alla cui regia troveremo il co-sceneggiatore del precedente capitolo e de La Casa, Rodo Sayagues, stretto collaboratore di Fede Alvarez.

L'attore ha comunque assicurato che il pubblico rimarrà entusiasta del nuovo capitolo: "Non ho mai finito una scena con la sensazione che avessi dimenticato qualcosa da approfondire. Abbiamo lavorato davvero con l'intenzione di raggiungere tutto quello che potevamo. E' molto legato al primo film, ma in tanti modi è anche e molto una cosa a se stante".

Il primo Don't Breathe, Man in the Dark appunto, uscì un po' in sordina salvo poi diventare lentamente una hit al box-office e conquistare anche l'apprezzamento della critica; scritta dallo stesso Fede Alvarez insieme a Rodo Sayagues, la pellicola fu prodotta da Sam Raimi e Rob Tapert. Raimi aveva già prodotto ad Alvarez il remake de La Casa uscito nel 2013. Il film seguiva tre amici che facevano irruzione nella casa di un uomo non vedente con la speranza di rubare qualche soldo facile salvo poi ritrovarsi in una lotta per la sopravvivenza visto che l'uomo li intrappola dentro e inizia a ucciderli uno alla volta.



Don't Breathe 2 uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 13 agosto 2021. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.