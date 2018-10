Don Johnson si aggiunge all'impressionante cast di Knives Out

Deadline ha confermato che l'attore Don Johnson si è unito all'impressionante cast di Knives Out, nuova pellicola diretta da Rian Johnson, in un ruolo ancora top-secret.

Johnson sta girando per HBO la serie televisiva su Watchmen e, stando al sito, la produzione di Knives Out, per averlo, ha dovuto rispettare i suoi impegni presi in precedenza. Il protagonista della pellicola sarà Daniel Craig.

Come accadeva a Joseph Gordon-Levitt nel film del 2005 Looper, anche Craig interpreterà un detective che sarà coinvolto in un misterioso crimine. Le riprese inizieranno a novembre. Qualche giorno fa Johnson ha dichiarato: "Sono sempre stato un grande fan di Daniel Craig e ho sempre voluto lavorare con lui. Mentre mi occupavo dello script, cercando di farlo quadrare, provavo anche ad immaginare chi potesse interpretare il detective della storia. Ad un certo punto, per caso, mi è giunta voce che Daniel avrebbe avuto un po' di spazio libero nella sua agenda, e alla fine la cosa è andata in porto. E' un attore che sa fare molte cose, e non vedo l'ora di lavorare insieme a lui per creare il nuovo Poirot."

Nell'impressionante cast di Knives Out troveremo anche Lakeith Stanfield, Michael Shannon, Ana de Armas e Chris Evans.