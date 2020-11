Don Cheadle, gli esilaranti auguri di buon compleanno di Mark Ruffalo a War Machine

Il 29 novembre è un giorno molto importante per i fan Marvel. Oltre al compleanno del compianto Chadwick Boseman, che ieri avrebbe compiuto 44 anni, anche un altro supereroe del Marvel Cinematic Universe festeggia proprio nel penultimo giorno del mese. Si tratta di Don Cheadle, volto di War Machine nel franchise, che ieri ha compiuto 56 anni.

La star ha ricevuto per l'occasione gli auguri di un collega del team degli Avengers, Mark Ruffalo, che ha pubblicato sui social una divertente foto che ritrae Don Cheadle mentre osserva da vicino l'armatura di Ant-Man:"Trova qualcuno che ti guardi come Don Cheadle guarda Ant-Man. Buon compleanno, fratello!".



Mark Ruffalo è noto per la sua esuberanza e anche in quest'occasione non si è fatto mancare un augurio speciale per il collega e amico di tante avventure cinematografiche all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Don Cheadle e Mark Ruffalo hanno condiviso insieme il set per l'ultima volta in Avengers: Endgame dei fratelli Russo, dove hanno interpretato i due ruoli che li hanno resi famosi in tutto il mondo, ovvero War Machine e Bruce Banner/Hulk.

Ruffalo ha voluto ricordare questo giorno speciale per Cheadle proprio con una foto divertente fuori dai set che li hanno visti protagonisti in questi anni.



Nel frattempo il pubblico ha deciso quali sono i migliori film della Marvel e nei giorni scorsi è stato pubblicato un video Marvel per ringraziare medici e infermieri in questo momento particolarmente difficile causato dall'emergenza sanitaria.