Don Cheadle denuncia: 'Ho subito abusi dalla polizia, ma prima non c'erano video'

Nelle ultime settimane di è parlato molto di Blask Lives Matter e abusi della polizia statunitense e molte star si sono apertamente schierate nella lotta ai diritti civili. A dire la sua stavolta è Don Cheadle, il Rhodey/ War Machine del Marvel Cinematic Universe, a tornare sull'argomento e raccontare alcune violenze personalmente subite.

Ospite del Jimmy Fallon on Tne Tonight Show, l'attore ha parlato del clima di generale omertà che circonda le forze dell'ordine, non solo tra le fila della stessa, ma anche tra i comuni cittadini:

"Penso che tantissimi afroamericani possano raccontare degli avvertimenti fatti dai loro genitori su come comportarsi quando entrano in contatto con le forze dell'ordine per assicurasi di tornare a casa sani e salvi. Sfortunatamente è qualcosa che ci è stata insegnata fin da bambini. Sono stato fermato più volte di quante ne possa contare, arrivavo al punto da finire le loro frasi. Loro dicevano 'Sei in stato di fermo perché' e io continuavo con 'rientro nella descrizione, lo so'".

"È qualcosa che accade in continuazione", ha continuato. "Ho dei cari amici che sono quasi stati uccisi dalla polizia senza alcuna motivazione. Quando i primi video sono iniziati a circolare quel genere di abusi non mi era sconosciuto, tutti sanno che episodi come questi sono frequenti, semplicemente prima non venivano filmati."

"Prima eravamo in minoranza, era tutto diverso. Le prime esperienze violente le ho avute quando ero a a scuola ed erano sicuramente fomentate dall'odio razziale, è stato allora che ho capito che la polizia non sarebbe mai stata dalla mia parte, ci sono due pesi e due misure".

All'inizio di giugno Cheadle e Chris Evan avevano già commentato l'escalation di violenze, ma stavolta l'attore denuncia un clima ben più radicato e omertoso di quello che alcuni avrebbero sospettato.

Intanto, l'attore è attualmente impegnato sul set don LeBron James, che affronterà nel sequel Warner Bros. come villain di Space Jam 2.