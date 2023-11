Don Cheadle compie 59 anni: 'Non mi piace rubare la scena, voglio che il film sia buono'

Gli attori si dividono, volendo semplificare un po' le cose, in due grandi categorie: quelli la cui presenza rischia di oscurare il resto del cast e quelli che, invece, preferiscono agire con più discrezione per valorizzare il film nell'insieme. Don Cheadle, almeno nelle intenzioni, appartiene a questa seconda fazione.

L'attore che oggi compie 59 anni e che recentemente è tornato a parlare del suo Armor Wars ha infatti espresso una sua concezione molto personale del modo di intendere il suo mestiere, dicendosi poco propenso a voler essere considerato uno che "ruba la scena".

"Non penso che l'essere considerato uno che ruba la scena sia d'aiuto. Non è bello per gli altri attori. A loro viene da pensare: 'Beh, non voglio lavorare con lui. Vada a rubare a qualcun altro'. Non approccio mai a un film pensando di volere tutta l'attenzione per me. Voglio guardarmi indietro e pensare: 'Quello è stato un gran film', non 'Oh, quel film era una mer*a, ma io sono stato bravissimo'" sono state le sue parole.

Che rubi la scena o meno, comunque, il talento di Cheadle non è mai stato in discussione: i dubbiosi diano pure uno sguardo a film come Hotel Rwanda. E voi, in quale film l'avete preferito? Fatecelo sapere nei commenti!