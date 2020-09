Don Bluth apre un nuovo studio: è l'inizio della rinascita dell'animazione tradizionale?

La leggenda del mondo dell'animazione Don Bluth ha annunciato di recente l'apertura di uno nuovo studio di sviluppo con l'intenzione di riportare in auge l'ormai declassata animazione di stampo tradizionale, quella per cui si è fatto apprezzare con titoli indimenticabili come Dragon's Lair (videogioco) o Alla ricerca della valle incantata.

Il manifesto del nuovo studio di Bluth è quello - dichiarato - "di creare progetti completamente animati che stabiliscano nuovi personaggi, idee e stili animati". La convinzione di intraprendere questa strada deriva a loro avviso "dal fatto che il pubblico desideri ardentemente un rinascimento dell'animazione tradizionale, disegnata a mano".



Presidente dello studio è Lavalle Lee, che condivide ormai da tempo questo grande amore per l'animazione insieme a Don Bluth. Uno dei primi progetti dello studio sarà Bluth's Fables, che consiste in un insieme di più racconti - tutti scritti dall'autore - che hanno delle similitudini con alcune delle più famose favole di Esopo. Queste idee verranno trasmesse in live streaming dallo studio e caricate su Youtube successivamente.



Altro punto cardine è la trasparenza dell'azienda e il rapporto intimo con il proprio pubblico, che verrà coinvolto attivamente nel processo creativo con l'aggiornamento puntuale di concept art, bozzetti a matita, fogli modello, animatic e tanto altro ancora.

Felici?



