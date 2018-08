Domino e un personaggio (scartato) a sorpresa nei nuovi concept di Deadpool 2

Dopo i concept dedicati al personaggio di Cable, arrivano in rete dei design alternativi per la protagonista femminile di Deadpool 2 ovvero Domino, interpretata sul grande schermo dall'attrice Zazie Beetz.

Come potete vedere dal concept che vi mostriamo qui sotto, il design di Domino - nella versione che avrebbe dovuto dirigere Tim Miller - è drasticamente differente da quello poi adottato da David Leitch per la versione cinematografica. C'è da dire che né questa versione proposta da Miller né quella mostrata da Leitch al cinema con le fattezze di Zazie Beetz è 'fedele' alla controparte cartacea.

L'altro concept, invece, è piuttosto curioso e ci mostra uno dei personaggi fortemente voluti da Miller ma scartati nella versione di Leitch. Il personaggio in questione è Blaquesmith e se non siete dei grandissimi fan del fumetto degli X-Men difficilmente lo conoscerete. Anche in questo caso, Miller propone una versione drasticamente differente da quella del fumetto; a quanto pare, Blaquesmith era uno dei prigionieri visti nelle famose sequenze in Deadpool 2. Chiaramente, anche in questo caso, il personaggio è stato scartato dalla versione di Leitch.

In questo sequel adrenalinico, Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) dovrà proteggere un giovane mutante (Julian Dennison) dalle grinfie di Cable (Josh Brolin), venuto dal futuro proprio per il ragazzo. Deadpool dovrà fronteggiare il mutante con l'aiuto di altri personaggi e formando la X-Force! Nel cast troveremo anche Terry Crews, Lewis Tan, Bill Skarsgard, Rob Delaney, Eddie Marsan, Jack Kesy, Shioli Kutsuna e, ovviamente, Zazie Beetz nei panni della mutante fortunata Domino.