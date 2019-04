Domino: Nikolaj Coster-Waldau nel trailer ufficiale del nuovo thriller di Brian De Palma

E' stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Domino, nuovo thriller che firmerà il ritorno del maestro Brian De Palma, la cui ultima pellicola Passion risale al 2012. Il film vedrà come protagonista Nikolaj Coster-Waldau insieme all'altra star de Il Trono di Spade Carice van Houten e Guy Pearce. Trovate il trailer all'interno della notizia.

Come potete vedere dal trailer, il film promette delle atmosfere da cospirazione che abbiamo già visto in diversi lavori del regista americano, che nella sua carriera ha diretto film del calibro di Carrie - Lo sguardo di satana, Scarface, The Untouchables - Gli Intoccabili e il primo Mission: Impossible. De Palma è inoltre famoso per il suo approccio al genere thriller fortemente ispirato alle tecniche registiche da Sir Alfred Hitchcock.

Domino seguirà le vicende di un agente di polizia di Copenagehen (Coster-Waldau) intento a vendicare l'omicidio di un suo amico. L'uomo chiederà aiuta all'amante dell'amico, anche lei una poliziotta, ma la persona a cui danno la caccia è in realtà un infiltrato della CIA sotto copertura per eliminare una cellula dell'ISIS.

Domino debutterà nelle sale americane il prossimo 31 maggio. Siete curiosi di vedere il ritorno al cinema di Brian De Palma? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.