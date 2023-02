Il dominio di James Cameron, Titanic e Avatar 2 in testa ai box-office mondiali

Nessuno come James Cameron. Il regista sta dominando le classifiche dei box-office in tutto il mondo con il primo sequel di Avatar - La via dell'acqua e la versione rimasterizzata in 4K e in 3D di Titanic, davanti a Magic Mike - The Last Dance. In particolare sorprende il kolossal del 1997, a venticinque anni dall'uscita.

Il film sinora ha incassato 22,3 milioni al box-office globale, con Avatar - La via dell'acqua che ha aggiunto altri 25,8 milioni di dollari al suo incasso nella nona settimana di programmazione nelle sale cinematografiche. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Avatar - La via dell'acqua.

Dietro ai due giganti si piazza Magic Mike - The Last Dance, terzo capitolo del franchise con protagonista Channing Tatum.

Per il film un primo posto al box-office USA con 8,2 milioni di dollari d'incasso.



Tuttavia, il vero grande successo è quello di Titanic e La via dell'acqua, che si classificano con il terzo e il quarto film con il maggior incasso nella storia del cinema. Il film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet ha raccolto la bellezza di 2,217 miliardi di dollari mentre Avatar - La via dell'acqua, momentaneamente, si attesta sui 2,213 miliardi di dollari.



Qualche giorno Titanic ha debuttato al primo posto al suo ritorno in sala, attirando dopo tanti anni un pubblico numeroso al cinema, pronto ad emozionarsi con la storia d'amore tra Jack (DiCaprio) e Rose (Winslet).