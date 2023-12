Dominic Monaghan compie 47 anni: 'Il cast de Il Signore degli Anelli? Siamo fratelli'

Non sempre i rapporti creati sul set di un film evolvono in vere e durature amicizie: quando si vive insieme per circa un anno e si viaggia dalla Contea a Mordor, però, è davvero difficile non cominciare a provare qualcosa di più profondo per i proprio compagni di viaggio! A testimoniarlo sono le parole di Dominic Monaghan.

L'attore che oggi compie 47 anni e che qualche tempo fa espresse il suo parere positivo su Gli Anelli del Potere ha infatti più volte sottolineato quanto forte sia il suo legame con gli altri membri del cast de Il Signore degli Anelli, soffermandosi in particolar modo su Billy Boyd, Elijah Wood e Orlando Bloom.

"Ci preoccupiamo l'uno dell'altro e ci supportiamo. Io e Billy andammo in Messico per vedere Orlando Bloom mentre lui lavorava a Troy, poi siamo andati a vedere Billy in uno spettacolo a teatro, io sono andato a trovare Elijah Wood mentre stava girando a New York. Ci guardiamo le spalle l'uno con l'altro, e la speranza è che continui a essere così. Siamo fratelli, una compagnia" furono le parole di Monaghan un po' di anni fa, e da allora la situazione sembra effettivamente non essere cambiata. Sfidiamo voi, d'altronde, ad abbandonare chi vi ha aiutato a sconfiggere Sauron!