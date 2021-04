Domina, la serie con Kasia Smutniak arriva venerdì 14 maggio su Sky e NOW!

Gli amanti del dramma storico troveranno pane per i loro denti con Domina: la serie con Kasia Smutniak è in arrivo a breve su Sky e NOW e ci porterà ai tempi dell'Antica Roma immergendoci in un fitto intrigo fatto di lotte di potere, inganni e tradimenti.

Protagonista dello show è Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla, terza moglie di Gaio Ottaviano, che ci racconterà per la prima volta da una prospettiva completamente femminile il principato del suo consorte, destinato a diventare il leggendario Augusto.

Gli episodi di Domina saranno disponibili a partire da venerdì 14 maggio su Sky e NOW: il cast internazionale della serie sarà composto, oltre che da Smutniak, da Matthew McNulty nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney); Claire Forlani nei panni di Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley nel ruolo di Scribonia, prima moglie di Gaio e Colette Dalal Tchantcho nei panni di Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente.

Nel nuovo show Sky troveremo inoltre star come Ben Batt (Agrippa, amico d'infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console), ma soprattutto Liam Cunningham (Game of Thrones) nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e Isabella Rossellini. A proposito dell'ex-Davos Seaworth, intanto, qualche tempo fa Liam Cunningham ebbe un'accesa discussione con gli elettori della Lega.