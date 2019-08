Domhnall Gleeson svela la sua reazione al copione di Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker

Nel corso di una recente intervista con Collider, l'attore Domhnall Gleeson ha svelato la sua prima reazione dopo aver completato la lettura di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ultimo film della saga principale di Guerre Stellari.

Queste le parole dell'attore, comparso in precedenza in Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza e nel suo sequel Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi nei panni del generale Hux, una delle personalità più importanti del Primo Ordine:

"È stata una grande lettura, di quelle che ti spingono a consumare le pagine. E' un film molto diverso da quello che avevo immaginato. È stato fantastico. È stato eccitante. E, inoltre, ti senti parte di questo minuscolo club elitario a cui è permesso leggere queste cose prima di tutti gli altri, il che è fantastico. Mi è davvero piaciuto. Penso che andrà bene."

Le parole fanno eco alle dichiarazioni di Daisy Ridley, che qualche settimana fa aveva sostenuto fermamente che l'ultimo film della saga avrebbe soddisfatto le aspettative dei fan. Voi cosa ne pensate in proposito? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che Episodio IX arriverà in Italia a dicembre. Il film è stato scritto e diretto da J.J. Abrams.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Star Wars IX.