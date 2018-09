Domhnall Gleeson condanna l'odio per le scelte del cast di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Domnhall Gleeson, interprete del Generale Hux in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ha dichiarato di rispettare il diritto dei fan di avere una propria opinione, ma che non accetta qualsiasi punto di vista basato sul genere o etnia dei membri del cast.

La pellicola si è dimostrata uno dei capitoli più discussi della saga, capace di dividere la critica e ancora di più il pubblico. Purtroppo, tra le critiche interessanti lanciate da alcuni fan, si sono fatte spazio anche diverse esternazioni d'odio per quanto riguarda le scelte del cast.

"Qualcuno ha un problema con una protagonista femminile o un cast diversificato? Non mi passa neanche per la mente un problema del genere, perché se per te questo è un problema la tua opinione per me non conta" ha detto Gleeson parlando con Comicbook.com. "Se hai pagato il biglietto, hai comprato il diritto ad avere una tua opinione. Però i film devono anche cambiare."

L'ottavo episodio della saga ha creato una divisione tra i fan, ma sembrerebbe aver convinto appieno Disney e Lucasfilm, che non hanno esitato ad affidare una nuova trilogia originale al regista Rian Johnson. I due studi, infatti, hanno definito la pellicola del regista come un film molto potente del quale sono immensamente fieri.