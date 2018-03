Domhnaal Gleeson su Star Wars: Episodio IX: 'spero mantengano il mio umorismo'

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è uno dei film più divisivi della saga. L'approccio dinon ha accontentato tutti e tra gli elementi più criticati c'è l'umorismo affidato al Generale Hux, interpretato da

Eppure, parlando in una nuova intervista con RadioTimes, Domhnaal Gleeson si è definito felice dell'impronta umoristica data al suo Generale Hux da Rian Johnson nell'ultimo Star Wars - Gli Ultimi Jedi e spera che J.J.Abrams faccia lo stesso nel prossimo Star Wars: Episodio IX.

"Non mi aspettavo quella commedia nel personaggio di Hux ne Gli Ultimi Jedi. Mi ha davvero sorpreso" ha affermato l'attore "Non ho idea della direzione che prenderà Abrams nel prossimo né se utilizzeranno ancora il mio personaggio. Ma se finiranno per utilizzarmi, spero che il mio personaggio sia umoristico come nel precedente episodio".

L'attore ha poi elogiato sia Johnson, un filmaker criticatissimo dai fan per il suo Gli Ultimi Jedi, e J.J.Abrams, che ha già diretto Star Wars - Il Risveglio della Forza e tornerà in cabina di regia per il nono episodio ancora senza un titolo: "Devi avere tanta confidenza per guardare quello che è venuto prima di te - e J.J. ha fatto un grandissimo lavoro con Il Risveglio della Forza - e dire 'non copierà quel che ha fatto J.J. ma farò la mia cosa'. Per me Gli Ultimi Jedi è fantastico e non è quello che il pubblico si aspettava, o quello che per loro sarebbe dovuto essere, e questo perché Rian è un filmaker unico. E il nono episodio... visto che lo sta scrivendo J.J., so che finirà per essere un capitolo davvero eccitante.".