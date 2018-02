Domhnaal Gleeson parla del Generale Hux e dell'umorismo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è uno dei film che hanno diviso di più il pubblico negli ultimi tempi e, dopo le svariate dichiarazioni del regista/sceneggiatore, ora tocca all'attorea.k.a. ildiscuterne.

In una nuova intervista esclusiva, Domhnaal Gleeson ha parlato del suo ruolo all'interno della pellicola, il Generale Hux: "Sarò onesto con voi, sono rimasto sorpreso che Hux sia sopravvissuto alla fine de Gli Ultimi Jedi. Avevo immaginato una sequenza con me che salto in aria in una navicella ad inizio pellicola... c'è anche questo momento in cui Kylo Ren è a terra e gli do un'occhiata del tipo 'forse dovrei finirlo io'. Mi sono domandato come sarebbe andato avanti il franchise senza Snoke e Ren e vedere soltanto Hux... vi immaginate come si sarebbero infastidite le persone con queso cambio di rotta?".

L'attore ha anche parlato dell'umorismo e del tono imposto da Rian Johnson: "se vi aspettate un film in un modo e alla fine non è come ve lo eravate immaginato, finisce per deludervi. Non potete decidere di non essere delusi. Se sei deluso, lo sei e punto. E' una mia opinione personale ma credo sia stato meglio cambiare le cose piuttosto che restare nella medesima rotta. Penso che Rian abbia un grandissimo rispetto per i film usciti prima, ma ha anche fatto la 'sua cosa'. E credo fermamente che sarebbe stato stupido per un cineasta come lui non fare una 'cosa sua'".