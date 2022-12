Il Domani tra di Noi, la dedica di Kate Winslet a DiCaprio: 'Questa è per te, tesoro'

L'amicizia tra Kate Winslet e Leonardo DiCaprio è cosa nota: i due attori sono letteralmente inseparabili dai tempi di Titanic, per cui è prevedibile che Leo sia il primo a cui la nostra Kate chieda consiglio (e viceversa) quando si tratta di approcciarsi a un nuovo ruolo, in particolare nel caso de Il Domani tra di Noi.

Il film con Idris Elba vede infatti Winslet alle prese con una situazione molto simile a quella a cui dovette far fronte l'attore di Inception sul set di Revenant, tra condizioni atmosferiche e climatiche al limite della sopportazione e, insomma, delle prove di resistenza davvero mica male.

Quando l'attrice chiese consiglio all'amico di sempre da poco sopravvissuto alle riprese del film di Inarritu, dunque, si trovò di fronte un DiCaprio decisamente traumatizzato, che non esitò a metterla in guardia dalle difficoltà che avrebbe inevitabilmente incontrato a causa delle temperature incredibilmente basse e dell'ambiente generalmente inospitale.

Winslet, dal canto suo, dovette però evidentemente trovarsi decisamente più a suo agio del collega: durante le riprese, infatti, la star di Revolution Road non perse tempo a prendere in giro il povero Leo inviandogli una foto in cui si mostrava ricoperta di neve e appesa al fianco di una montagna, con tanto di "Questa è per te, tesoro". Mai sottovalutare una come Kate Winslet: ormai l'avranno imparato anche i produttori che chiedevano notizie sul suo peso agli inizi della sua carriera.