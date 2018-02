Dom Mancini già sta pensando al futuro di Chucky, la bambola assassina

Se Chucky , la, è il vostro personaggio preferito, abbiamo delle potenziali buone notizie per voi.ha lasciato intendere che ha già delle idee per un sequel de

Durante un'intervista, Don Mancini ha chiarito che Il Culto Di Chucky non è l'ultimo film del franchise e che vedremo di nuovo il personaggio prossimamente: "Stiamo facendo questa serie da 30 anni, ho diversi files con idee differenti, nozioni, scene, idee per set, personaggi, situazioni. E' una cosa che evolve costantemente. Voglio essere pronto. Il Culto di Chucky, credo, non è l'ultima volta che abbiamo visto Chucky ma, nuovamente, per me e il produttore David Kirschner è importante trovare un modo per reinventare il franchise e renderlo sempre nuovo. E' ovvio che non posso dire nulla ma ma abbiamo già pensato al futuro".

E tra le idee ce n'è una folle che Mancini racconta: "Mi piacerebbe un film ambientato nella seconda guerra mondiale con Chucky. Sarebbe straordinario. Tipo I Predatori dell'arca perduta, quando dicono che Hitler è ossessionato con l'occulto... quella è la direzione da prendere. Sarebbe interessante vedere Chucky nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, sarebbe grandioso".

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo film su Chucky?