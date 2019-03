Dolph Lundgren contro gli zombie nel primo trailer dell'action movie Dead Trigger

La Saban Films ha diffuso online il primo trailer ufficiale di Dead Trigger, action movie di serie B diretto da Scott Windhauser che vede tra i protagonisti principali anche la star d'azione Dolph Lundgren, visto di recente in ben due grandi produzioni di Hollywood come Aquaman e Creed II.

Co-diretto anche da Mike Cuff, il film non è l'adattamento cinematografico dell'omonimo videogioco, ma un prodotto originale scritto da Heinz Treshintzer e dallo stesso Mike Cuff. La storia è ambientata in un mondo ormai distrutto da un virus che ha decimato la popolazione mondiale, uccidendo miliardi di persone. Incapace di fronteggiare la minaccia, il governo americano sviluppa un videogioco chiamato Dead Trigger, un simulatore degli eventi terrificanti della realtà per addestrare esperti militari.



Nel cast del film troviamo anche Autumn Reeser, Romeo Miller e Isaiah Washington, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 3 maggio, mentre non c'è ancora nessuna data ufficiale per l'Italia, anche se quasi certamente arriverà - se arriverà - direct to video o in qualche piattaforma streaming.



La scelta di Dolph Lundgren come protagonista è una mossa interessante per Dead Trigger, che si fregia della presenza di una star dell'action di serie A per elevare un progetto altrimenti non così accattivante, ma comunque giudicheremo meglio non appena avremo modo di poterlo vedere.