Dolph Lundgren, la star racconta la sua vita con il cancro:"Mi diedero due anni di vita"

La star di Rocky IV, Dolph Lundgren, che presto vedremo in I mercenari 4 e Aquaman e il regno perduto ha svelato per la prima volta la sua esperienza con il cancro che prosegue da otto anni. Tre anni fa i medici gli avevano spiegato che avrebbe avuto pochi anni di vita ma ora un nuovo ciclo di cure sembra che stia funzionando bene.

In un'intervista per In Depth With Graham Bensinger, Lundgren afferma che il cancro ai reni gli è stato diagnosticato per la prima volta nel 2015. Dopo un intervento chirurgico, l'attore non ha avuto più sintomi per cinque anni, fino a quando, dopo una visita medica in Svezia nel 2020, gli ha diagnosticato ulteriori masse tumorali nelle aree del fegato e dei reni.



A quel punto, secondo il racconto dell'attore - che nel 2021 confermò il possibile spin-off su Ivan Drago - i medici gli dissero che il cancro era terminale e che gli sarebbero rimasti solo 2-3 anni di vita:"All'epoca pensai che ho avuto una vita fantastica. È come se avessi vissuto cinque vite in una. Quindi non mi sentivo amareggiato, ma mi dispiaceva per i miei figli e per la mia fidanzata".

Successivamente, Lundgren chiese un ulteriore parere all'oncologa Alexandra Drakaki dell'UCLA Medical Center, per poi essere sottoposto ad un trattamento medicinale più recente. Secondo l'attore il trattamento si è dimostrato efficace nel ridurre le dimensioni dei tumori del 90%. Ora necessita di un nuovo intervento chirurgico che dovrebbe risolvere il problema. L'ipotesi della dottoressa Drakaki è che la speranza di vita di Lundgren possa misurarsi in anni e non più in mesi:"La mia speranza e il mio obiettivo è cercare di tenerlo sotto controllo con questo farmaco il più possibile e continuare a sottopormi alle biopsie man mano che le cose cambiano all'interno del suo corpo per cercare di identificare nuovi obiettivi per il trattamento".



Dolph Lundgren tornerà in Aquaman 2, sequel del primo film di James Wan con Jason Momoa.