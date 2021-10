Dolph Lundgren, la star di Mercenari regista e protagonista del nuovo action Wanted Man

Dopo averlo visto in azione nelle nuove foto de I mercenari 4, arrivano interessanti novità per i fan di Dolph Lundgren, che sarà protagonista, sceneggiatore e regista del prossimo action Most Wanted.

La star, che recentemente è stata vista anche sul set di Aquaman and the Lost Kingdom, ha già aggiunto un nuovo progetto al suo calendario con il film d'azione Wanted Man: il film è prodotto da Millennium Media, che sta già producendo il quarto episodio della saga de I mercenari: la storia rivela che Lundgren sarà un agente di polizia vicino alla pensione che viene incaricato di scortare oltre il confine l'unico sopravvissuto (e testimone oculare) di una sanguinosa sparatoria tra un cartello della droga e la DEA. Il protagonista però presto viene a sapere che l'attacco è stato in realtà organizzato dalle forze americane, e a quel punto dovrà capire bene di chi fidarsi.

A giudicare da queste prime informazioni, sembra una confort-zone per la star del cinema action, che dovrebbe iniziare le riprese a febbraio. L'attore svedese ha recitato in oltre 70 film d'azione nella sua carriera e ha già sei film in uscita il prossimo anno, tra cui Operation Seawolf, Section Eight, A Man Will Rise, The Expendables 4, Aquaman and the Lost Kingdom e Svengeance in Minions: The Rise of Gr, nel quale lavorerà come doppiatore.

I fan della saga di Rocky potranno rivederlo prossimamente anche nella director's cut di Rocky 4.