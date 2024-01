Dolph Lundgren sa perché I Mercenari 4 è stato un flop al box office

I Mercenari 4 è stato un flop al box office, e un attore del film sembra avere le idee chiare sulle motivazioni dietro il fallimento della pellicola.

I Mercenari 4 ha superato di poco i 50 milioni di dollari di incasso a livello internazionale nonostante il cast pieno di nomi altisonanti. Tra gli attori c’era anche Dolp Lundgren nei panni di Gunner Jensen. Screenrant ha chiesto all’attore quali sono state, secondo lui, le cause che hanno portato al fallimento di pubblico e critica del film. Questa la sua risposta:

“Sì, è una buona domanda. Non ho letto le recensioni, perché sapevo già cosa avrebbero detto. Quel progetto ha avuto problemi fin dall'inizio, e di solito inizia con la sceneggiatura, e non aveva davvero una buona sceneggiatura. Non sono il protagonista, quindi è difficile per me dare un giudizio su alcuni di questi problemi, ma so che Sylvester Stallone non è stato coinvolto, come fa di solito. Ha solo interpretato un personaggio, e quando è lui a dirigere il film, la qualità è piuttosto buona, non scenderà mai sotto un certo livello. Ma non era coinvolto, quindi credo che il problema fosse nella sceneggiatura e che il regista sia stato sostituito, tipo, un mese prima delle riprese.”

Dunque il film non era nato sotto una buona stella, con numerosi problemi già in partenza e non solo una volta approdato nelle sale. Ma dopo i Mercenari 4 verrà realizzato I Mercenari 5?