Dolph Lundgren ringrazia Stallone: 'Ho imparato tanto da lui'

Dolph Lundgren parla del suo ultimo film, Wanted Man, di cui è regista e protagonista. In un'intervista promozionale per ComicBook, l'attore e regista svedese parla delle figure del cinema che lo hanno influenzato maggiormente.

"Ho imparato molto dal tipo che mi ha dato il mio primo lavoro, e quel tipo era Sidney Furie. È un regista di altri tempi. Ha fatto un sacco di film con Marlon Brando e Michael Caine. Si è ammalato nel 2004, e l'ho sostituito alla regia del film. Ho imparato molto da lui. Ho imparato tante cose da Stallone sulla disciplina e sull'essere preparati. Inoltre, pur non avendo lavorato con Clint Eastwood, ho letto molto su di lui in quanto regista e gli piace fare poche riprese, gli piace andare veloce, e in questo mi sento simile per quanto riguarda il mio lavoro da regista. Mi piace rendere le cose semplici e piacevoli per tutte le persone coinvolte" ha dichiarato Lundgren, che di recente si è espresso sulla possibilità di tornare nei panni di He-Man.

Lundgren e Stallone hanno lavorato insieme in Creed II e nella serie I mercenari: Lundgren al momento è coinvolto nel progetto di un film su Drago. Invece Stallone si è espresso contro l'idea di altri spinoff di Rocky, film di cui Stallone ha recentemente ricordato le origini, e ha intenzione di ottenere un migliore accordo con MGM che possiede i diritti della sceneggiatura originale. L'ultimo progetto di Lundgren, Wanted Man, ha come protagonista un detective anziano, interpreato da Lundgren stesso, i cui metodi antiquati di investigazione hanno causato al dipartimento alcuni problemi nel campo delle pubbliche relazioni. Per salvare il suo lavoro, viene mandato in Messico per estradare la testimone dell'omicidio di due agenti DEA. Una volta arrivato, deve confrontarsi non solo con i suoi metodi obsoleti, ma anche con dei criminali che vogliono uccidere sia lui che la testimone.