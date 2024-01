Dolph Lundgren in un nuovo He-Man? L'attore detta le condizioni

Dolph Lundgren di nuovo nei panni di He-Man? L'attore, produttore e artista marziale svedese è stato il volto di He-Man nel live-action del 1987 Masters of the Universe, un ruolo che insieme a quello del boxer sovietico Ivan Drago in Rocky IV lo ha portato alla notorietà.

Lundgren è di recente tornato nel ruolo di Drago nello spinoff di Rocky Creed II, dove il boxer compare come coach del figlio Viktor, interpreato da Florian Munteanu. Molti fan davanti a questo ritorno si sono chieste se ci fosse la possibilità che Lundgren potesse tornare a interpretare anche il suo leggendario He-Man. L'attore ha risposto a queste indescrizioni con tono scherzoso durante un'intervista con ComicBook sul suo nuovo film Wanted Man: "Un He-Man più vecchio? Non lo so. Basta che il mio costume sia un po' più consistente. Ai tempi era delle dimensioni di un francobollo. Penso che dovrei aggiungere solo un paio di strati in più all'abito".

In sostanza, Lundgren sembra poco propenso a un ritorno nei panni di He-Man, ma è disposto a prendere in considerazione il ritorno in altri ruoli, come in quello del Punitore del film The Punisher (1999). Il rifacimento del live-action cult degli anni Ottanta nel corso degli anni ha incontrato innumerevoli difficoltà: di recente Netflix ha cancellato la produzione del nuovo I dominatori dell'universo, che avrebbe avuto Kyle Allen come protagonista e alla regia Adam e Aaron Nee, con una sceneggiatura sarebbe realizzata da Dave Callaham, David S. Goyer e Matt Holloway. Adesso Amazon/MGM sembrerebbero interessati al prodotto: sarà la volta buona? In attesa di ulteriori notizie a riguardo, qui potete trovare la nostra recensione de I dominatori dell'universo.