Dolph Lundgren compie 66 anni: sapete che rischiò davvero di uccidere Sylvester Stallone?

Il 'ti spiezzo in due' di Ivan Drago ha messo una firma indelebile sul successo di Rocky, a dimostrazione, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, di quanto i villain siano fondamentali quanto o più dei protagonisti: merito ovviamente dell'interpretazione di Dolph Lundgren, che però prese forse un po' troppo sul serio il suo personaggio.

L'attore che oggi spegne 66 candeline, in effetti, rischiò di far parecchio male a Sylvester Stallone sul set di Rocky IV: la colpa fu però proprio di quello spaccone di Sly, che chiese al suo collega di colpirlo con l'intento di fargli male sul serio per rendere il tutto un po' più realistico.

"Durante le riprese di Rocky IV ho detto a Dolph Lundgren di colpirmi veramente sul ring per rendere tutto più vero. Dopo l’ennesima raffica di colpi ho sentito un bruciore al petto, ma l’ho ignorato. Più tardi, quella notte, non riuscivo a respirare molto bene e mi hanno portato al pronto soccorso. Sono stato in terapia intensiva per otto giorni. Mi ha colpito così forte che il cuore ha sbattuto contro lo sterno e ha cominciato a gonfiarsi, diminuendo così i battiti. Senza cure me la sarei vista davvero brutta. Quindi, in un certo senso, il tram Ivan Drago mi ha spezzato in due" sono state le parole di Stallone al riguardo. Per approfondire l'argomento, intanto, qui trovate alcune curiosità su Ivan Drago.