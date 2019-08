Dolomite Is My Name, poster e trailer per il film Netflix con Eddie Murphy e Wesley Snipes

Nelle scorse ore la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo trailer e il primo poster di Dolomite Is My Name, biopic con protagonista il candidato all'Oscar Eddie Murphy.

Potete trovare tutto il materiale promozionale in calce all'articolo.

Il film, diretto da Craig Brewer, sarà il biopic di Rudy Ray Moore, un celebre comico afro-americano che nella sua lunghissima carriera (dal 1948 al 2008, anno del decesso) ha abbracciato praticamente tutti i rami dell'industria dell'intrattenimento, avendo ricoperto anche i ruoli di musicista, cantante, attore e produttore cinematografico. E' considerato il Padrino del Rap, e il suo soprannome, Dolomite, deriva dal personaggio che interpretò nell'omonimo film del 1975.

Uno dei capostipiti della blaxsploitation, Dolomite raccontava la storia di un pappone ed ottenne talmente tanto successo da proseguire in ben due sequel, The Human Tornado e The Return of Dolomite. Considerato fra i maggiori esponenti della corrente cinematografica nera, il personaggio apparve anche nel cortometraggio Murder Was the Case al fianoc di Snoop Dogg.

Il film biografico, scritto da Scott Alexander (American Crime Story), godrà anche della partecipazione di Wesley Snipes.

Al momento non è stata comunicata una data d'uscita ufficiale, ma come specificato alla fine del trailer Dolomite is my Name arriverà il prossimo autunno, in alcune sale cinematografiche e poi ovviamente insieme streaming su Netflix.