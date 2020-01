Dolittle: Tom Holland si presenta alla première con il suo cane

Tom Holland fa parte del cast vocale di Dolittle, il nuovo film che vede per protagonista Robert Downey Jr., al primo impegno professionale dopo Avengers: Endgame e il ruolo di Tony Stark. Holland presta la propria voce a Jip the Dog, quindi non risulta sorprendente la compagnia con la quale l'attore si è presentato alla première di Londra.

Tom Holland ha condiviso su Instagram l'immagine che lo ritrae con Robert Downey Jr. e il suo cane, Tessa, che ha saputo letteralmente rubare la scena.

"Molto divertimento stamattina alla première di Dolittle a Londra. Penso che sia stata certamente Tessa a rubare la scena" ha commentato Holland sotto la foto, elogiando anche l'amico Robert Downey Jr.



Purtroppo al momento Dolittle non ha avuto molta fortuna al botteghino. E nemmeno con la critica. Dolittle ha incassato sinora poco più di 91 milioni di dollari, una cifra piuttosto esigua, se si considera che il budget era di 175 milioni di dollari.

Inoltre su Rotten Tomatoes il punteggio è un misero 16%. Tuttavia il pubblico pare essere più clemente della stampa, con una percentuale del 76%.

C'è chi ha definito il film 'un'avventura indimenticabilmente assurda'. La critica americana ha distrutto Dolittle ma la produzione spera che il film possa rifarsi in Europa, partendo proprio dalla Gran Bretagna. Pare inoltre che il flop di Dolittle sia stato causato dalle riprese aggiuntive di Universal.