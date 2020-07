Dolittle, Seth Rogen ha aiutato a riscrivere il film con Robert Downey Jr.

In uno strano anno d'uscite e d'incassi, gli appena 231 milioni incassati in tutto il mondo dal godibile Dolittle con Robert Downey Jr. potrebbero quasi essere una manna dal cielo rispetto al destino di tanti altri colleghi, e scopriamo oggi che ad aiutare nella scrittura del film ci ha pensato anche Seth Rogen.

Il film sarebbe dovuto essere il grande ritorno di Robert Downey Jr. a un progetto esterno al Marvel Cinematic Universe, ma purtroppo così non è stato. Quando si comprese effettivamente la verità, fu chiamato Seth Rogen ad aiutare nella riscrittura della sceneggiatura, come ha anche confermato lui stesso durante la promozione del suo nuovo film HBO Max, An American Pickle.



L'attore ha dichiarato: "Lo dirò soltanto perché la cosa è già stata riportata altrove e comunque sarò breve e coinciso perché sono vicino a molte delle persone coinvolte, però sì, ho aiutato un po' nella riscrittura del Dr. Dolittle. Non è una posizione scomoda, quella del revisionista. Le attese sono basse. Ma la verità è che decide di farlo perché vuoi aiutare sinceramente a migliorare un progetto. Universal, che ha prodotto quel film, mi ha supportato molto nella mia carriera e ha prodotto anche molti dei miei film. Adoravo alcune delle persone che ci hanno lavorato e volevo davvero aiutare come potevo".



