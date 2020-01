Dolittle: previsto un disastro al box-office per il film con Robert Downey Jr.

Secondo quanto riportato da una nuova analisi su Variety, Dolittle dovrebbe esordire con un primo weekend molto debole in termini di incassi al box-office, cosa che potrebbe comportare perdite pesantissime per la Universal Pictures.

L'analisi, ovviamente, tiene conto anche delle pessime recensioni sul film con Robert Downey Jr., per colpa delle quali ha esordito con una percentuale bassissima - parliamo del 14% - sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, la più bassa del 2020 finora, inferiore a quelle di The Grudge (17%) e Like a Boss (18%): addirittura, mentre scriviamo, è salita di qualche punto e al momento si attesta al 17%.

Variety prevede che il film incassi al suo debutto tra i 20 e i 25 milioni di dollari, che a dire il vero non suona poi così male. Tuttavia, è un'analisi negativa visti gli ingenti costi di produzione della pellicola, largamente dovuti al massiccio uso di CGI nel film, per l'animazione degli animali e i set.

"Robert Downey Jr. è un tesoro nazionale e il suo successo in pellicole come Iron Man e The Avengers hanno cementificato il suo status di superstar tra il pubblico dei multiplex. Detto questo, anche lui non ha i superpoteri. Quelli, in particolare, che possono predirgli se mai farà un disastro o un flop clamoroso al box-office. A Hollywood sei ottimo quanto lo era il tuo ultimo progetto e se Dolittle dovesse essere un disastro andrà giù anche lui, ma di certo non sarà escluso da tutto", ha dichiarato Jeff Bock, analista di Exhibitor Relations, a Variety.

Dolittle ha potuto contare su un budget da parte della Universal di circa 175 milioni di dollari e visto il sentimento comune delle recensioni, principalmente negative, sembra che farà non poca fatica a recuperare delle spese, se mai dovesse riuscirci (ricordiamo che per poter andare in pari il film dovrebbe incassare circa 350 milioni, in quanto la metà degli incassi va agli esercenti e tutto questo senza considerare le spese extra per la campagna marketing).

Vi ricordiamo che il film arriverà in Italia dal prossimo 30 gennaio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'ultimo trailer ufficiale di Dolittle e al poster esclusivo IMAX.