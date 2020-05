La Dolce Vita, il capolavoro di Fellini fa 60 anni: oggi nel 1960 la Palma d'oro a Cannes

Per la rubrica "accadde oggi ...", il 20 maggio del 1960 - esattamente sessant'anni fa - Federico Fellini sollevava al Festival di Cannes la prestigiosa Palma d'Oro per il suo lavoro con La Dolce Vita.

Il film, all'epoca vietato ai minori di 16 anni, sarebbe stato candidato anche a quattro Oscar, tra cui miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior scenografia (vincendo quello per i Migliori costumi a Piero Gherardi) e avrebbe vinto anche il David di Donatello per la Migliore regia, tre Nastri d’argento (Migliore attore protagonista a Marcello Mastroianni, Mgliore scenografia a Piero Gherardi e Miglior soggetti originale) e il New York Film Critics Circle Award come Miglior film in lingua straniera.

Considerato fra i massimi capolavori della storia del cinema, è stato citato e omaggiato innumerevoli volte nel corso degli anni: da Blow-Up di Michelangelo Antonioni a Lost in Translation - L'amore tradotto di Sofia Coppola, da Donne in amore di Ken Russell a Manhattan e Celebrity del grande Woody Allen, passando ovviamente per Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

Per la rivista Entertainment Weekly La Dolce Vita è al sesto posto nella classifica dei 100 più grandi film di sempre, mentre il critico Roger Ebert lo ha inserito nella sua prestigiosa top ten. Selezionato fra i 100 film italiani da salvare, è stato anche posizionato alla 55esima posizione dei 500 film più belli di sempre scelti da Empire, in una classifica redatta coi voti di 10.000 lettori, 150 registi e 50 critici cinematografici.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione de La Dolce Vita.