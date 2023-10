La dolce storia di come Robert De Niro raccomandò Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese

Per sponsorizzare l'arrivo al cinema di Killers of the flower moon mentre gli scioperi impediscono agli attori di parlare con la stampa, durante una recente conferenza Martin Scorsese ha discusso sul lungo sodalizio portato avanti nella sua carriera con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.

Contando anche Killers of the flower moon, Martin Scorsese ha fatto 10 film con Robert De Niro e 6 film con Leonardo DiCaprio, oltre al celebre cortometraggio The Audition che per la prima volta riunì il trio al completo. A proposito di questa doppia collaborazione, che ha coperto praticamente tutta la sua carriera, Martin Scorsese ha dichiarato:

“Beh, nel caso di Robert De Niro, siamo stati adolescenti insieme, e lui è l’unico al mondo che conosce le mie origini, che sa veramente da dove vengo, le persone che conoscevo da ragazzo e quel genere di cose. Alcuni di loro sono ancora vivi. Lui li conosce. Io conosco i suoi amici, i suoi vecchi amici. E abbiamo attraverso gli anni '70 insieme, ci siamo messi alla prova e ne abbiamo passate di cotte e di crude, sapendo di poter contare l'uno sull'altro. E anni dopo, una volta Bob mi disse: 'Sai, ho lavorato con questo ragazzino nel mio nuovo film, Voglia di ricominciare, si chiama Leo DiCaprio: penso che dovresti lavorarci insieme prima o poi.' Le sue parole mi parvero strane, perché assomigliavano ad una raccomandazione ma allo stesso tempo sembravano buttate lì casualmente, e sapevo che Bob non fa mai raccomandazioni. Capii subito che una cosa del genere, detta da lui, questa sorta di raccomandazione in quegli anni, credo all'inizio degli anni '90, non doveva essere casuale. Doveva esserci sotto qualcosa: forse questo Leo era davvero bravo. Raramente Bob mi dava dei consigli".

A proposito di Leonardo DiCaprio, Scorsese ha aggiunto: "E così passano gli anni e alla fine mi viene presentato questo Leo, che nel frattempo era diventato famosissimo con Titanic. Lavoriamo insieme a Gangs of New York, un film che in realtà è stato lui a rendere possibile, perché voleva mettersi alla prova con un progetto simile. Ci siamo trovati bene insieme e poi abbiamo sviluppato un rapporto molto più stretto quando abbiamo fatto The Aviator. E su quel set notai una specie di non so che, lo vidi maturare come attore e come uomo. Decisi di puntare su di lui in The Departed, e a quel punto eravamo una squadra."

Killers of the flower moon è ora al cinema in Italia, distribuito da 01 Distribution.