La dolce e imprevedibile storia dietro l'incontro tra Eminem e Salma Hayek agli Oscar 2020

Se qualche giorno fa sul nostro sito non vi siete persi i retroscena sulla performance di Eminem agli Oscar 2020, allora saprete che il rapper nel dietro le quinte ha avuto la possibilità di incontrare Salma Hayek.

Parlando con Variety, infatti, l'artista lo ha rivelato in termini entusiastici, spiegando di aver avuto perfino la possibilità di abbracciarla. La dichiarazione, però, nascondeva un insospettabile grande tocco di classe da parte del rapper, che ha scelto di tenere riservati i particolari dell'incontro con l'attrice.

A scoprire le carte è stata proprio la Hayek, che con un post sulla sua pagina Instagram ha spiegato l'intera vicenda dal suo punto di vista, svelando particolari che Eminem, con eleganza, aveva omesso. L'attrice ha scritto:

"In queste foto potrebbe sembrare che Eminem e io siamo migliori amici, ma ciò che è realmente accaduto quella sera è che mentre lui stava lasciando il palco io mi stavo preparando ad entrare, ed ero così scioccata dal vederlo di fronte a me che per sbaglio gli ho rovesciato addosso dell'acqua. Se guardate i nostri volti, io sembro mortificata e lui del tutto terrorizzato da me. Mentre stava cercando di asciugarlo, ho avuto l'impulso di abbracciarlo e gli ho detto: 'Piacere di conoscerti Eminem - Sono una tua GRANDE fan!', Perché E' CIO' CHE SONO! E' stato tremendamente deludente per me rendermi così ridicola di fronte a lui ... e poi mi è capitato di leggere questo [l'intervista che vi abbiamo riportato, ndr] Eminem sei il più grande!!!"

