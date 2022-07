Dogman: ecco la vera storia che ha ispirato il film di Matteo Garrone

Questa sera torna in tv Dogman, il film di Matteo Garrone che nel 2019 ha fatto incetta di premi, conquistando all'unanimità sia il pubblico che la critica. Scopriamo dunque la vera storia che ha ispirato questa drammatica pellicola.

Le vicende narrate da Garrone sono liberamente desunte da un fatto di cronaca realmente accaduto, il cosiddetto delitto del Canaro, l'omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma per mano di Pietro De Negri, un toelettatore di cani apparentemente innocuo, che si è macchiato di un efferatissimo e terribile assassinio.

Originario della Sardegna, cocainomane e accusato più volte di piccoli crimini, De Negri è stato il complice di Ricci in una rapina di cui di fatto, è stato l'unico a pagarne le conseguenze. Stanco delle continue vessazioni del suo socio che gli forniva la droga, il canaro attirò Ricci nel proprio negozio e dopo averlo colpito alla testa, iniziò a seviziarlo e torturarlo. Dopo avergli bruciato il volto ed averlo preso a bastonate, De Nigri lo legò su un tavolo, amputandogli pollici e indici d'entrambe le mani con delle tronchesi e poi via via altre parti del corpo, finendo addirittura col tagliargli la lingua.

Pietro De Negri agli inquirenti durante l'interrogatorio seguito al suo arresto disse: "So stato io... gli ho sciacquato il cervello con lo shampoo dei cani, a quell'infame. Gli ho amputato le dita, poi gli ho tagliato le orecchie, il naso, i genitali. Gli ho detto: adesso non sei più neanche un uomo. Lui è svenuto, io ho bruciato le ferite con la benzina per fermare il sangue e l'ho fatto rinvenire. Parlava troppo, continuava a insultarmi così gli ho tagliato la lingua. Ma non voleva saperne di morire, quell'infame. Alla fine gli ho sfondato la testa e lavato il cervello".

